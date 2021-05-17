В столице ожидается дождливая погода.

В понедельник, 17 мая, в столице ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +12°.

Весь день будет облачно, ожидаются дожди.

Ожидается ветер со скоростью до 4,6 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

Народные приметы 17 мая

17 мая - Пелагея Заступница, День баклушников. Святая почитается, как покровительница невинных девиц и всех несправедливо обиженных. Если соловьи запели, то весна будет плодородной.

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Автор: Елена Пилипчак