Том Хиддлстон принял участие в благотворительном мероприятии.

Английский актер и продюсер Том Хиддлстон, который прославился по фильмам Marvel, зачитал на благотворительном вечере в Лондоне стихотворение украинского поэта Сергея Жадана из сборника "Антенна" 2018 года.

Об этом сообщил Telegram-канал DTF Magazine и опубликовал видео. Сообщается, что благотворительное мероприятие "Поэзия на каждый день года" (Poetry for Every Day of the Year) прошло 17 марта в Королевском национальном театре Великобритании.

Целью было собрать средства на гуманитарные нужды Украины. Помимо Хиддлстона в инициативе приняли участие актеры Эйса Баттерфилд, Кейт Флитвуд, Сопе Дирису и Дарья Плахтий.

Кто такой Том Хиддлстон

42-летний английский актёр и продюсер. Наиболее известен по роли Локи в фильмах вселенной Marvel: "Тор: Рагнарёк", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал". Также снялся в фильмах "Полночь в Париже", "Выживут только любовники" и "Багровый пик".

За свою актерскую деятельность Том Хиддлстон стал лауреатом премии "Золотой глобус", а также был номинантом на премии BAFTA, "Эмми" и "Тони".

Женат на актрисе Зави Эштон ("В объятиях лжи", "Доктор Кто", "Отбросы"). В 2022 году у Зави и Тома родился первенец.

