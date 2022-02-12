Том Хиддлстон получил широкую известность благодаря роли бога обмана Локи в киновселенной Marvel.

9 февраля 2022 года харизматичному английскому актеру Тому Хиддлстону, который получил широкую известность благодаря роли бога обмана Локи в фильмах и сериалах киновселенной Marvel, исполнился 41 год.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые яркие роли актера, которые наверняка помогут скрасить вам выходные.

Хиддлстон начал карьеру сначала в театре, а потом и на телевидении в начале 2000-х. Впрочем, заговорили о нем на весь мир лишь после выхода супергеройскоо фильма "Тор" из киновселенной Marvel в 2011 году. Здесь актеру досталась роль главного злодея – бога хитрости и обмана Локи. Причем его персонаж получился настолько ярким и харизматичным, что он не только переплюнул главного героя Тора в исполнении Криса Хемсворта, но и стал одним из самых любимых персонажей киновселенной Marvel среди фанатов.

Всего Хиддлстон исполнил роль Локи в 10 проектах, включая фильмы из серий "Тор" и "Мстители", а также сериалах и мультсериалах. Сериал "Локи" вышел на экраны летом 2021 года, и уже известно, что у него будет второй сезон, а Хиддлстон вновь вернется к главной роли.

Но не Локи единым прославился Том Хиддлстон, ведь в его карьере немало других достойных внимания фильмов и сериалов. Вот некоторые из них (в хронологическом порядке).

1. Историческая драма "Генрих V" (2012), основанная на одноименной пьесе Уильяма Шекспира и являющаяся заключительной частью первого сезона телесериала "Пустая корона".

2. Фэнтези-драма Джима Джармуша "Выживут только любовники" (2013), где Хиддлстон вместе с Тильдой Суинтон сыграли пару вампиров, живущих в умирающем Детройте.

3. Готическая мелодрама Гильермо дель Торо "Багровый пик" (2015), где актер сыграл загадочного владельца мрачного поместья.

4. Драма-антиутопия "Высотка" (2015), рассказывающая о жителях элитной многоэтажки, изолированных от внешнего мира.

5. Драматический телесериал "Ночной администратор" (2016), где Хиддлстон сыграл бывшего британского солдата, внедренного в синдикат торговцев оружием.

Среди ближайших премьер с Томом Хиддлстоном в главной роли – драматический сериал "Эссекский змей", который выйдет на Apple TV+ в 2022 году. Сериал, действие которого происходит в викторианской Англии, расскажет о женщине по имени Кора Сиборн (Клэр Дэйнс), которая после смерти мужа решает перебраться из Лондона в деревню Элдвинтер в Эссексе. Здесь ее внимание привлекают местные поверья о мифическом существе – Эссекском змее.

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