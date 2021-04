Надя Дорофеева дебютировала во взрослом "Голосе страны".

Украинская артистка Надя Дорофеева впервые заняла красное кресло на взрослом "Голосе страны" и выиграла.

Звезда привела к финалу Сергея Лазановского. Он спел "You Are the reason" - с этой песней он пришел на шоу. По результатам зрительского голосования, молодой артист победил в проекте.

"У Сережи есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких людей единицы и Сережа - невероятный пример для каждого. Я была счастлива поработать с тобой и прикоснуться к твоему таланту! Сегодня зрители выбрали голос и душу страны", - сказала Дорофеева.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

Автор: Диана Могилевич