Украинская артистка Надя Дорофеева впервые заняла красное кресло на взрослом "Голосе страны" и выиграла.
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Звезда привела к финалу Сергея Лазановского. Он спел "You Are the reason" - с этой песней он пришел на шоу. По результатам зрительского голосования, молодой артист победил в проекте.
"У Сережи есть нечто большее, чем талант и красивый голос. У него очень большое сердце, искренняя и честная душа. Таких людей единицы и Сережа - невероятный пример для каждого. Я была счастлива поработать с тобой и прикоснуться к твоему таланту! Сегодня зрители выбрали голос и душу страны", - сказала Дорофеева.
Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.
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