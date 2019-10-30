Украинские звезды, дублировавшие "Эверест", рассказали журналистам о процессе работы и любви к мультикам (видео)

Виктория Булитко призналась о своём «допинге», чтобы везде успевать.

Ведущая канала «Окей Дуся», Оля Жук, продолжает исследовать новинки кино на допремьерных показах.

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В этот раз на премьере мультипликационного фильма «Эверест» (Єті) удалось встретить звезду сериала «Школа», Ольгу Шевченко, которая озвучила одну из ролей и призналась ведущей, почему она любит смотреть мультики.

Виктория Булитко, участница самого яркого шоу «Танці з зірками», нашла время, чтобы тоже посетить премьеру и рассказать о том, как проходит ее жизни в танцах и отдельно от них.

Насколько понравился мультик детям и зачем смотреть мультики взрослым, по мнению гостей, - смотрите в этом видео:

Как сообщал УНИАН, на канале «Окей Дуся» вышло видео о закулисных приключениях актёров и съёмочной группы сериала "Великі Вуйки" (новый спин-оф культового сериала "Останній москаль") , в котором в главной роли выступил Юрий Горбунов.