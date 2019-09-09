Танцы со звездами: кто покинул шоу после третьего эфира (фото, видео)

В этот раз в зону риска попали такие участники: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.

На канале "1+1" состоялся третий прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал украинский вечер.

Читайте такжеФаворитка "Танцев со звездами" получила серьезную травму

Участники исполняли танцы под украинские хиты и в видеодневниках рассказывали, что для них значит Украина.

В этот раз в зону риска попали такие участники: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".

Видео: Танці з зірками

Далее прошли Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко, DZIDZIO и Яна Цыбульская, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, MARUV и JAY, Елена Кравец и Максим Леонов, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Напомним, после второго прямого эфира шоу "Танцы со звездами" покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.