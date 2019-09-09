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Танцы со звездами: кто покинул шоу после третьего эфира (фото, видео)

05:32, 09 сентября 2019
Кино и музыка
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Последнюю позицию заняла пара Серега и Аделина / фото instagram.com/tanci1plus1

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Участники исполняли танцы под украинские хиты и в видеодневниках рассказывали, что для них значит Украина.

В этот раз в зону риска попали такие участники: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".

Видео: Танці з зірками

Далее прошли Ксения Мишина и Евгений Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко, DZIDZIO и Яна Цыбульская, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, MARUV и JAY, Елена Кравец и Максим Леонов, Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина, Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Напомним, после второго прямого эфира шоу "Танцы со звездами" покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.

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