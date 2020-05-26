Вкусно, как в детстве: рецепт лучших "Орешков" со сгущенкой
Печенье "Орешки" со сгущенкой – любимые сладости многих детей. Эта выпечка одно из немногих блюд, которое не нуждается ни в какой рекламе.
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Для начинки обычно используют сгущенное молоко. Потрясающее сочетание хрустящего песочного печенья и вареного сгущенного молока делает выпечку невероятно вкусной. В то же время возможны и другие интересные варианты наполнения орешков.
Такое печенье подойдет не только к празднику, но и просто к хорошему настроению. Способ приготовления этих лакомств несложный, но нужны специальные формочки для выпечки "скорлупок".
Орешки со сгущенкой
- Мука – 3 ст. с горкой
- Яйца куриные – 2 штуки
- Маргарин – 200 г
- Сахар – 0,5 ст.
- Сода – 1/4 ч.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Уксус – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – по вкусу
- Варенная сгущенка – 1-1,5 банки
Яйца растереть с сахаром. Яично-сахарная масса должна побелеть и увеличиться в объеме примерно в два раза.
Растопим пачку маргарина (вместо маргарина можно использовать сливочное масло). Растопленный маргарин, слегка остудить и добавить в яичную массу.
Отмеряем соду и аккуратно капнем на нее уксус (можно заменить лимонным соком). Добавляем соль на кончике ножа.
Просеиваем муку и добавим ее в массу. Замешиваем гладкое тесто. Вымешивать надо до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Если муки будет недостаточно, можно подсыпать еще немного, но так, чтобы тесто не было слишком крутым.
Готовому тесту нужно обязательно дать отдохнуть 30 минут при комнатной температуре, оставив в миске и закрыв пищевой пленкой, чтобы не подсыхало.
Нагреваем форму для орешков. В электрической зажигается индикатор, что орешница разогрелась, и ее можно использовать. Если орешница обычная чугунная, то хорошо прогреваем ее на огне с обеих сторон. Смазывать форму дополнительно маслом нет необходимости, ведь в тесте и так достаточно жира.
В каждую половинку накладываем тесто, заполняя углубление на две трети объема. После наполнения форму нужно плотно прижать, чтобы тесто равномерно распределилось. Выступившее за края лучше сразу удалить с помощью ножа.
Печем с каждой стороны по 4-5 минут. Переворачиваем на другую сторону. Во время выпекания нужно раскрывать форму, проверяя, чтобы орешки не подгорели. Половинки должны получиться золотистыми, не бледными и не пережаренными.
Готовую выпечку надо выложить из формы на деревянную доску и дать остыть. Затем аккуратно обломать лишние края, выступившие из формы.
По желанию внутрь орешка можно положить настоящий орешек (кусочек, ведь целый не помещается). Можно взять как грецкие орехи, так и миндаль или лесной орех.
В подготовленные половинки накладываем варенную сгущенку. И складываем орешки. Даем им несколько часов постоять, чтобы сгущенное молоко пропитало и смягчило довольно плотное тесто.
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