"Письма счастья" водителям: где установлены камеры на дорогах и что ждет нарушителей ПДД
Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. С сегодняшнего дня, 1 июня, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработает полноценно.
Автофиксация нарушений ПДД: где будут действовать камеры
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В настоящее время камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В дальнейшем они постепенно будут устанавливаться по всей территории Украины.
Больше всего комплексов автоматической фиксации (КАФ) установлено в столице и Киевской области – около полусотни.
Адреса установленных камер в Киеве:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в сторону правого берега)
- Броварской проспект (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в сторону правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- бульвар Дружбы народов, 27
- бульвар Дружбы народов, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
За какое нарушение будут наказывать
Сначала в автоматическом режиме будет фиксироваться лишь превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.
Фактом нарушения является, в частности, превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ДСТУ разрешено погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).
Постепенно система будет фиксировать и другие нарушения ПДД – проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожкам, выезд на полосу встречного движения.
Штраф за нарушение ПДД и сроки уплаты
Размеры штрафа в случае превышения установленных ограничений скорости движения предусмотрены следующие:
- 255 гривень – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более как на 20 км/час., но не более чем 50 км/час.;
- 510 гривень – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если его будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
При этом штраф необходимо уплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. В случае обжалования эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути.
Если в течение этого срока штраф не уплачен, запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и иное имущество может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.
Фиксация нарушения: как выносится постановление и где узнать
Постановление о привлечении к ответственности за нарушение ПДД может выноситься без участия лица, на которое составляется, отправляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.
Законной силы постановление вступает: со дня получения; со дня отказа о получении; со дня возвращения почтового отправления, если не было получено направленное постановление; если вручается пограничником, то в день вручения.
Проверить наличие зафиксированного правонарушения можно:
- с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;
- на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;
- от почтальона, доставляющего постановление по месту регистрации правонарушителя;
- от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, вручающих постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.
Кого будут привлекать к ответственности
Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут получать:
- лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или должный пользователь;
- если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо – руководитель юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;
- лицо, ввезшее автомобиль на территорию Украины (и гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).
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