Такие решения агентства приняли из-за отсрочки погашения внешнего долга Украины на 2 года.

Глобальные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до ограниченного и выборочного дефолта из-за отсрочки погашения внешнего долга страны.

Об этом говорится на сайтах рейтинговых агентств.

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "C" до "RD" (ограниченный дефолт).

"Запрос согласия на отсрочку погашения внешнего долга Украины на два года был согласован с необходимой долей держателей облигаций и вступил в силу 11 августа. Fitch считает, что это завершение обмена проблемных долгов и поэтому снизило РДЭ до "RD", - отметили в агентстве.

S&P снизило рейтинг Украины до "SD" (выборочный дефолт) из-за принятой реструктуризации долга.

"Украина получила согласие необходимого большинства владельцев своих еврооблигаций на отсрочку платежей по обслуживанию долга на 24 месяца. Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы считаем сделку проблемной и равнозначной дефолту", - сообщили в агентстве S&P.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года).

21 июля в Минфине отметили, что отсрочка платежей по обслуживанию долга по еврооблигациям и варрантам в ближайшие два года позволит направить сэкономленные 5 млрд долл. на насущные нужды - социальную защиту и денежное обеспечение военнослужащих.

10 августа Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 20 млрд долларов на 2 года.

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