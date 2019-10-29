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Повышение тарифов на транспортировку газа втрое является нелегитимным – юрист

14:15, 29 октября 2019
Энергетика
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Фото: segodnya.ua

Об этом шла речь на открытом заседании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" ГП УТГ, которое оказалось закрытым для журналистов, передает "5 канал".

По словам участников собрания, им анонсировали проект, в котором тарифы на транспортировку газа в Украине в среднем втрое выше, чем те, которые действуют сейчас. Вступить в силу они могут уже с декабря этого года.

"Это необоснованно. Эта инициатива касается абсолютно всего рынка: как промышленных, так и бытовых потребителей. Все присутствующие на встрече высказались, что это приведет к полному коллапсу на рынке", – отметил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.

Юрист напомнил, что ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" – новообразованное дочернее общество "Укртрансгаза". Ему планируется передача функции эксплуатации отечественной ГТС. Впрочем, на сегодня этот процесс юридически не закреплен. И никаких полномочий повышать тарифы у предприятия нет.

"Общество само по себе в рамках действующего законодательства не может быть оператором газотранспортной системы. То есть, оснований на сегодня нет. Не пройдена сертификация, нет лицензии, не решен вопрос передачи активов. Оператором может стать еще, к примеру, тот же Минифин", – добавил Олег Бакулин, юрист в газовой сфере.

Пока ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе "Тарифы" ( https://tsoua.com/kliyentam/ ). Там указано, что уже с декабря этого года для внутренних точек входа тариф увеличится в 2,5 раза, затем, с 2020–го – еще вполовину. Для точек выхода – сейчас на 50%, далее – втрое. Профильные ассоциации назвали их неподъемными как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

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