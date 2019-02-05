Активисты под Радой требуют запретить меховые фабрики (фото, видео)
14:04, 05 февраля 2019Спасение видов
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Зоозащитники стояли с плакатами в руках.
Активисты и защитники животных провели акцию возле здания Верховной рады Украины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Участники акции выступили с требованием к народным депутатам принять законопроект о запрете производства меха в Украине.
Встретить народных избранников перед работой собрались несколько десятков активистов. Зоозащитники стояли с плакатами в руках. Акцию провели, чтобы привлечь внимание и собрать подписи к законопроекту о запрете производства меха в стране.
Активисты под Верховной Радой требуют запретить меховые фабрики
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