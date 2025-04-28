Представителям этих трех видов достаточно тепловых ощущений, чтобы "увидеть" свою добычу.

Хотя некоторые змеи действительно почти слепые - например, слепая змея Брахманы, больше напоминающая дождевого червя, - большинство имеют полноценное зрение. Однако три семейства змей способны видеть не только глазами: они охотятся, чувствуя тепло.

Как пишет герпетолог Скотт Треверс для Forbes, этими семействами являются удавы (Boidae), питоны (Pythonidae) и ямкоголовые гадюки (Crotalinae).

Удавам присущи губные ямки - небольшие отверстия вдоль челюстей, с мембранами, чувствительными к инфракрасному излучению. Благодаря этому удавы могут чувствовать тепло теплокровной добычи даже в полной темноте.

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Питоны имеют подобное строение: их тепловые сенсоры расположены вдоль челюстей и позволяют создавать тепловое "поле зрения", считывая окружающую среду подобно тепловому датчику.

Самую развитую тепловую систему имеют ямкоголовые гадюки. Их глубокие ямки между глазами и ноздрями позволяют формировать упрощенную тепловую "картинку" окружающей среды. Как отмечают исследователи, это не настоящее "тепловое видение", но приближенное к нему.

Три змеи, использующие тепло для охоты

1. Шаровой питон (Python regius)

Популярное домашнее животное, шаровой питон родом из Западной и Центральной Африки. В дикой природе он охотится из засады, полагаясь на тепловое чутье. Вдоль верхней губы питона расположены ямки, которые обнаруживают тонкие изменения инфракрасного излучения:

"Это не ночное видение. Это даже не зрение. Но при соответствующих условиях этого достаточно, чтобы выполнить работу", - говорит биолог.

2. Удав (Boa constrictor)

Этот тяжелый родственник питона живет в Центральной и Южной Америке. Он также использует тепловые сенсоры для охоты на теплокровную добычу. Удавам не свойственны четкие губные ямки, однако некоторые подвиды, такие как изумрудный удав, имеют их. Способность к обнаружению тепла возникла независимо у удавов и питонов в результате конвергентной эволюции.

Удавы действуют как специалисты по засадам, используя тепло для обнаружения жертвы:

"Одно движение. Одна вспышка тепла. Удар внезапный, хватка неумолима", - отмечает Треверс.

3. Восточная бриллиантовая гремучая змея (Crotalus adamanteus)

Самая большая ядовитая змея Северной Америки, обитающая на юго-востоке США. Восточная бриллиантовая гремучая змея обладает чрезвычайно развитыми тепловыми сенсорами. Ее кожа в области ямок пропускает инфракрасное излучение лучше, чем другие части тела, действуя как естественный инфракрасный фильтр.

Тепловые сигналы интегрируются в мозгу змеи, обеспечивая точное восприятие среды:

Восточная бриллиантовая гремучая змея может вырастать более 1,8 метра и наносить смертельные укусы. Она охотится из засады, ожидая свою теплокровную добычу среди пальм, сосновых лесов или прибрежных дюн:

"Удар быстрый. Яд смертелен. А благодаря усовершенствованной точности определения тепла восточный бриллиант редко промахивается", - отметил эксперт.

Другие необычные змеи

Ранее эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал о самой маленькой змее в мире - Tetracheilostoma carlae. Эта змея проводит большую часть жизни под землей и не представляет угрозы для человека.

Кроме того, Треверс рассказывал, что известно о самой большой змее в мире. Она весила более тонны и имела особую "диету".

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