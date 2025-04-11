Ранее ученые думали, что эти пауки давно вымерли.

В Мадагаскаре, Австралии и Южной Африке живут пауки-убийцы, которых называют Archaeidae. Они известны тем, что имеют удлиненные "шеи" и челюсти, которые щелкают, как щипцы. Благодаря своему телосложению такие существа могут с легкостью охотиться на других пауков. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для издания Forbes.

Что известно об этих пауках-убийцах?

Эти странные хищники-отшельники преследуют леса как минимум с середины мезозойской эры, а их ископаемые останки до сих пор находят в Биттерфилде, Мьянме и балтийском янтаре, а также во Внутренней Монголии (Китай).

"Их характерные "шеи" и клыкообразные хелицеры (челюсти) мгновенно узнаются, несмотря на прошедшие века. Но еще более удивительным, чем их древние корни, является то, что мы продолжаем находить новые виды и сегодня", - рассказал биолог.

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В частности, в 2024 году в Национальном парке Конвей в Квинсленде обнаружили новый вид под названием Austrarchaea andersoni.

Также в Мадагаскаре было обнаружено 18 новых пауков-убийц, в результате чего их общее количество превысило два десятка видов.

Как выглядят пауки-убийцы?

По словам биолога, на первый взгляд, они не похожи на убийц и едва напоминают пауков.

"Сидя на листьях, пауки Archaeidae - также известные как пауки-пеликаны - напоминают крошечных механических кранов. Их удлиненные трубчатые "шеи" резко изгибаются вверх от тела, заканчиваясь клювообразной структурой, состоящей из шарнирно соединенных клыкастых ротовых аппаратов, которые называются хелицеры", - объяснил Треверс.

Благодаря своему странному анатомическому строению пауки наносят удар, вонзая хелицеры вниз, как двойные копья и удерживая свою добычу.

"Такая конструкция сводит к минимуму контратаки, позволяя им удерживать борющуюся жертву как можно дальше от собственного уязвимого тела. Их вид настолько чужд, что когда-то считалось, что они давно вымерли. Затем, в 1880-х годах, ученые нашли одного из них на Мадагаскаре. С тех пор другие появились в Австралии и Южной Африке", - отметил биолог.

Настоящие охотники за добычей

Эксперт говорит, что по сравнению со многими пауками, которые используют паутину, чтобы захватить добычу, пауки-убийцы являются активными охотниками, которые передвигаются ночью в поисках своей следующей добычи.

"Шестью задними ногами пауки-убийцы цепляются за ветки или листья, а две передние ноги медленно проносятся в воздухе, как антенны. Они ищут указательную линию шелка - бесшумный след из хлебных крошек, оставленный другим пауком. Найдя ее, они направляются к источнику, часто вися вниз головой, ориентируясь в листве с жуткой точностью", - подчеркнул Треверс.

Когда пауки приближаются к добыче, то используют свою вытянутую шею и ловчие хелицеры с клыками для точного удара. Челюсти выгибаются наружу по быстрой дуге, пронизывая добычу и удерживая ее в подвешенном состоянии на безопасном расстоянии. Благодаря такому разделению существо не травмируется от ударов, которые может нанести другой паук.

"Эти пауки специализируются на охоте на других пауков, в том числе на пауков, которые плетут паутину, и наземных обитателей, в зависимости от вида и среды обитания. Они также охотятся на пауков собственного вида. Убийство обычно быстрое, и кормление начинается, когда добыча еще держится на расстоянии вытянутой руки. В некоторых случаях хищник продолжает двигаться, когда жертва все еще свисает с одной хелицеры", - объяснил биолог.

По словам Треверса, эта стратегия является эффективной, ведь вместо того, чтобы полагаться на паутину, пауки-убийцы используют скрытность, досягаемость и точность удара.

Другие интересные материалы о пауках

Как писал УНИАН, ранее недалеко от Антарктиды на дне океана нашли гигантского глубоководного паука. Эти морские пауки или пикногониды, являются дальними родственниками наземных пауков и могут достигать более 50 см в размахе лап.

Также сообщалось, что австралийский исследователь открыл новый вид пауков. Речь идет об австралийских воронкообразных пауках, которые имеют 9,2 см в размахе ног и были пойманы вблизи Ньюкасла.

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