Работают воздушные силы ВСУ.

Этой ночью Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники типа "Shahed", их уже фиксируют в воздушном пространстве страны.

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Согласно данным Воздушных сил ВСУ от 23:48, сейчас беспилотные летательные аппараты оккупантов фиксируют на таких направлениях:

Видео дня

на севере и востоке Харьковщины (курс на запад/юг);

на юге Сумщины (курс западный);

на востоке Полтавщины (курс северо-западный).

Атаки БПЛА на Украину

Как известно, в последнее время российская оккупационная армия нарастила количество беспилотников, которые ежедневно атакуют страну. Речь идет как об ударных дронах-камикадзе, так и об имитаторах.

Накануне Россия выпустила по Украине 112 ударных дронов. Основными целями атаки стали Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области. Силам ПВО удалось обезвредить 75 беспилотников.

Военные заявили о попаданиях в 11 различных точках. По официальной информации, в результате атак оккупантов были нанесены разрушения и ранены мирные жители в Харьковской, Черниговской и Одесской областях.

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