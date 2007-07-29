Внук Елизаветы II женится на канадской бизнесвумен (фото)

Внук королевы Великобритании Елизаветы Второй женится на гражданке Канады. О точной дате свадьбы пока не сообщается.

29-летний сын дочери королевы - принцессы Анны - Питер Филипс занимает 10-е место в списке престолонаследников, однако не имеет никакого королевского титула и не исполняет никаких официальных обязанностей при дворе.

Его будущая жена Отом Келли - канадская предпринимательница, не принадлежащая к аристократическим кругам.

Радио Свобода