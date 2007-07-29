Внук Елизаветы II женится на канадской бизнесвумен (фото)
13:45, 29 июля 2007Курьёзы
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Питер Филипс - 10-й в списке престолонаследников
|Питер Филипс и Отом Келли Фото AP/Yahoo!
29-летний сын дочери королевы - принцессы Анны - Питер Филипс занимает 10-е место в списке престолонаследников, однако не имеет никакого королевского титула и не исполняет никаких официальных обязанностей при дворе.
Его будущая жена Отом Келли - канадская предпринимательница, не принадлежащая к аристократическим кругам.
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