Внук Елизаветы II женится на канадской бизнесвумен (фото)

13:45, 29 июля 2007
Курьёзы
944 0

Питер Филипс - 10-й в списке престолонаследников

Питер Филипс и Отом Келли Фото AP/Yahoo!
Внук королевы Великобритании Елизаветы Второй женится на гражданке Канады. О точной дате свадьбы пока не сообщается.

29-летний сын дочери королевы - принцессы Анны - Питер Филипс занимает 10-е место в списке престолонаследников, однако не имеет никакого  королевского титула и не исполняет никаких официальных обязанностей при дворе.

Его будущая жена Отом Келли - канадская предпринимательница, не принадлежащая к аристократическим кругам.

Радио Свобода

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter