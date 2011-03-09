Две крымчанки отмыли 50 миллионов

Сотрудники налоговой милиции и службы безопасности ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого прошли до 50 миллионов гривен за два года, сообщила в среду пресс-группа управления налоговой милиции Крыма.

«Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур - знала схемы уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств», - говорится в пресс-релизе.

На счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары, затем безналичные средства переводились в наличные и после взятия процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

Возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «фиктивное предпринимательство».

Ведется следствие.