В Житомире представители местной власти заявляют о готовности способствовать развитию малого и среднего бизнеса

В Житомире сегодня, 13 декабря, в рамках бизнес-форума "Украина – страна предпринимателей", инициированного Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, представители местной власти заявили о готовности способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, на бизнес-форуме, который сегодня проходит в кинотеатре "Украина", Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил, что органы местной власти должны сконцентрировать свои усилия для того, чтобы помочь работать предпринимателям и помочь создавать новые рабочие места.

Сухомлин, в частности, рассказал о планах властей открыть в Житомире в следующем году центр развития бизнеса.

"Польская инициатива, которая поддерживается украинским правительством относительно открытия таких центров, Житомир стал 9-м таким городом в Украине и я надеюсь, что в следующем году при поддержке Республики Польша у нас откроют такой центр", - подчеркнул Сухомлин.

В свою очередь во время подхода к прессе в рамках бизнес-форума заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута напомнил, что в области, в частности, успешно действует программа поддержки нерентабельных сельскохозяйственных предприятий. При этом он также сообщил о планах областной власти предусмотреть средства для поддержки малого и среднего предпринимательства Житомирщины в программе социально-экономического развития области на 2017 год, которую планируют принять уже до конца этого года.

"Многое делается в этом направлении в Житомире, но хотелось бы развивать бизнес и в других районах Житомирской области, потому что мы знаем, как много есть проблем с трудоустройством населения в районах, поэтому занятость населения за счет создания новых рабочих мест на местах – это приоритет этой новой программы социально-экономического развития Житомирской области", - сказал Лагута.

Сегодняшний бизнес-форум в Житомире объединил предпринимателей, владельцев малого бизнеса. Участие в форуме принимают представители местной власти, лидеры общественных ассоциаций бизнеса, банкиры, успешные предприниматели Житомира, эксперты по вопросам развития бизнеса, бизнес-тренеры и другие.

Как прозвучало на мероприятии, сегодня участники форума узнают о новых возможностях поддержки малого бизнеса местными властями за счет, в частности, компенсации части процентов по банковским кредитам из местных бюджетов.

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Также в рамках бизнес-форума "Украина - страна предпринимателей" топ-менеджеры Приватбанка и ведущие эксперты по развитию бизнеса презентуют житомирским предпринимателям документы, необходимые для ведения бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире начал работу региональный бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей".

Справка УНИАН. Организаторы форума - Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка - стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта - способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 миллиона новых рабочих мест по всей стране.