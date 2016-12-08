Европейский банк реконструкции и развития 13 декабря откроет офис в Харькове – УСПП

Европейский банк реконструкции и развития откроет офис в Харькове 13 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 8 декабря, в Харькове во время бизнес-форума «Украина – страна предпринимателей», организованном Приватбанком совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сказал исполнительный директор регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Харьковской области, председатель Совета предпринимателей Эдуард Набока.

«13 декабря в Харькове открывается офис Европейского банка реконструкции и развития», - сказал он.

По словам Набоки, с начала года в 15 регионах Украины ЕБРР проводит тендеры для привлечения на партнерских началах негосударственных организаций, в сотрудничестве с которыми будут открыты офисы.

Он добавил, что в течение четырех лет, как будут существовать эти офисы, ЕБРР будет консультировать местный малый и средний бизнес.

«В эти дни будет приниматься решение, какая из бизнес-ассоциаций Харькова станет партнером ЕБРР. Это четырехлетняя программа, которая предусматривает программы обучения, консультирования для малого и среднего бизнеса: как развить свой бизнес, как вывести бизнес на европейские стандарты развития», - сказал он.

Набока также добавил, что в Харькове консультационная программа ЕБРР начнет действовать с 1 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове, Одессе, Херсоне и Черновцах начали работу региональные бизнес-форумы «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.