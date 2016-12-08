В Харькове начал работу бизнес-форум "Украина — страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся сегодня, 8 декабря, в 10.00 в конференц-зале стадиона «Металлист».

Основными вопросами форума стали проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Форум будет состоять из трех панельных дискуссий с участием представителей власти, руководства харьковского регионального представительства Приватбанка и местных предпринимателей.

На форум прибыли несколько сотен местных мелких и средних предпринимателей. Их поприветствовали исполнительный директор регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Харьковской области, председатель Совета предпринимателей Эдуард Набока, начальник департамента государственной службы занятости Украины Мария Богуслав, заместитель Харьковского городского главы Михаил Фатеєв, директор главного регионального управления Приватбанка в Харьковской области Андрей Терещенко.

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Почетные гости подчеркнули необходимость развития именно отечественного предпринимательства, которое должно стать основой экономического роста Украины.

«Любые внешние займы, которые мы сегодня принимаем, не принесут нам большого успеха в нашей стране. Они не смогут сделать наши улицы комфортными, не смогут дать нам изобилие. Потому что предприниматель, который размещает инвестиции в нашей стране, находится не в нашей стране. Доход и достаток будет в совсем другом государстве», - подчеркнул Терещенко.

После открытия форума его участники начали панельную дискуссию «перспективы развития малого бизнеса в Украине: государственные программы и поддержка инициатив».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.