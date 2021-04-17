Тарас Загородний

В Украине закатывают истерики по поводу того, что Байден звонит Путину, договаривается с ним о встрече, а не называет снова «убийцей», «земляным червяком», кричат, что все происходящее – «зрада». Однако в действительности это совсем не так.

США не могут игнорировать Россию, в том числе потому что заинтересованы в потенциальном союзничестве с Москвой в противостоянии Китаю. Интересы Вашингтона и Москвы пересекаются также в Иране, Ливии, Сирии – много где. И Украина – это лишь один из массы вопросов, которые американская и российская сторона намерены решить.

Но – Вашингтон все-таки санкции против России ввел. Причем американцы начали подбираться к очень серьезным вещам.

Гораздо важнее проанализировать действия Штатов. После звонка Байдена Путину случилась истерика радости в российских СМИ: мол, мы – молодцы, американцы вздрогнули, и мы всем сейчас вломим. При этом в России активно выдвигали одно условие, при котором встреча президентов может состояться – отказ США от введения санкций.

Но – Вашингтон все-таки санкции против России ввел. Причем американцы начали подбираться к очень серьезным вещам. Высылка дипломатов – это лирика. Главное - то, что США подобрались вплотную к наложению санкций на суверенный долг РФ. То есть Байден в этом вопросе отказался от той политики, которую проводил Обама, и взялся за эту тему всерьез. Для России это будет крайне болезненный шаг.

Ведь есть всего четыре инструмента в руках США, способны остановить Россию:

санкции на суверенный долг РФ;

эмбарго на поставки Россией нефти и нефтепродуктов на внешние рынки;

отключение от системы SWIFT;

санкции за Северный поток-2.

Байден ведет политику в национальных интересах США. Он также объявил чрезвычайную ситуацию в связи со вмешательством России в американские выборы. И теперь, в отличие от 2014 года, РФ однозначно предстает агрессором и врагом.

Естественно, вызывает беспокойство то, как дальше будет действовать Россия в отношении Украины. Штаты продемонстрировали: в случае чего санкции будут введены серьезные. Тем более, что работают и ранее введенные санкции, и, как результат, во-первых, РФ потеряла уже треть рынка вооружений, во-вторых, в 2014 году российская экономика была 9-ой экономикой в мире, а теперь стала 14-ой. Россия немного умерит свой пыл, ведь теперь она понимает риски в случае открытой войны и цену, которую придется заплатить. Кроме того, она сознает, что Украину ей не отдадут в том формате, в котором она хочет, а широкомасштабное наступление будет нести огромные потери для российской армии – легкой прогулки в Украине не получится.

О чем могут договориться Путин и Байден в ходе встречи? Однозначно сейчас можно сказать только одно: сценарий, предполагающий, что Украину отдадут России, и Москва будет у нас править, невозможен.

Потому сложившуюся ситуацию можно оценить с осторожным оптимизмом, потому что Байден проводит более жесткую политику в отличие от Обамы, что выгодно Украине.

Однако американцы могли бы сделать больше. Главный риск сегодня состоит в том, что эта война будет непохожей на ту, что велась в 2014 году: могут быть нанесены ракетные удары по украинским аэродромам с целью подавления ПВО. Потому достаточно было бы, чтобы американцы разместили по одному своему военно-транспортному самолету на наших аэродромах. Это бы было реальной помощью Украине и демонстрацией того, что она является их союзником в вопросе противостояния агрессии РФ.

В любом случае, пока что никакой «зрады» со стороны Штатов не было. Да, неприятно то, что Штаты развернули свои эсминцы, которые шли в Черное мор, но не исключено, что они просто поняли, что Россия нападать не собирается – с ее стороны есть только крики, блеф и попытка запугать всех.

О чем могут договориться Путин и Байден в ходе встречи? Однозначно сейчас можно сказать только одно: сценарий, предполагающий, что Украину отдадут России, и Москва будет у нас править, невозможен. Правда, для того, чтобы Россия могла выйти из этой эскалации с сохранением лица, возможны какие-то варианты активизации военных действий на Донбассе, присоединения в каком-то виде «ЛДНР», а также введение российских войск – этих вещей исключать нельзя. У России нет козырей, которые помогли бы ей добиться своих целей в отношении Украины.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт

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