В Москве выпустили после 10 суток ареста активистов, вывесивших украинский флаг на высотке

Об этом УНИАН сообщил один из участников акции Алексей Домников.

«Участников движения «Единство равных», которые провели на годовщину Майдана акцию «Украине с любовью» в Москве после 10 суток ареста освободили из спецприемника», - сообщил Домников.

При этом он отметил, что за два часа до назначенного времени, чтобы избежать скопления сторонников «Единства равных» при выходе из спецприемника, его, Игоря Шарапова и Александра Хорршара под конвоем вывезли в Мосгорсуд, где решение об аресте за флаг Украины на сталинской высотке ожидаемо оставили в силе.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября Таганский районный суд Москвы арестовал на 10 суток участников акции.

Накануне группа из пяти человек вывесила украинский флаг на строительных лесах вокруг высотного здания на Котельнической набережной в Москве, на котором в прошлом году уже проводилась похожая акция. Трое активистов были задержаны.

Акцию под названием "Украине с любовью" проводило движение "Единство равных". Она была приурочена ко второй годовщине Евромайдана в Украине.

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Помимо украинского флага активисты повесили на лесах также флаг России с изображенной на нем эмблемой Евросоюза.