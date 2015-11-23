В Москве задержаны активисты, вывесившие флаг Украины на высотке к годовщине Майдана (фото)
Несколько активистов вывесили флаг Украины на строительных лесах вокруг здания высотки на Котельнической набережной. Акция была приурочена к годовщине событий на Майдане, активисты задержаны полицией.
Об этом передает РБК.
Полиция задержала активистов движения «Единство равных», которые вывесили флаг Украины на строительных лесах вокруг высотки на Котельнической набережной в Москве.
Акция была приурочена ко Дню достоинства и свободы.
Членов движения - Алексея Доминкова, Александра Шарапова и еще одного участника по имени Александр - доставили в ОВД Таганский. Всего в акции участвовали пятеро активистов. Помимо украинских, на лесах вывесили флаги «Единства равных».
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Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 г. украинский руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.
Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство". В тот же день по нему были задержаны четверо молодых людей.
12 сентября Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Мустанга.