В Москве задержаны активисты, вывесившие флаг Украины на высотке к годовщине Майдана (фото)

Об этом передает РБК.

​Полиция задержала активистов движения «Единство равных», которые вывесили флаг Украины на строительных лесах вокруг высотки на Котельнической набережной в Москве.

Акция была приурочена ко Дню достоинства и свободы.

Членов движения - Алексея Доминкова, Александра Шарапова и еще одного участника по имени Александр - доставили в ОВД Таганский. Всего в акции участвовали пятеро активистов. Помимо украинских, на лесах вывесили флаги «Единства равных».

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Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 г. украинский руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.

Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство". В тот же день по нему были задержаны четверо молодых людей.

12 сентября Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Мустанга.