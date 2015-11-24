СМИ: За вывешивание флага Украины на высотке в Москве - арест на 10 суток
Таганский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Домникова, задержанного в понедельник после акции на здании высотки на Котельнической набережной.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Активист признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В отношении двух других задержанных решение пока не вынесено.
Читайте такжеВ Челябинске судят парня, раскрасившего Ленина в цвета украинского флага
Накануне группа из пяти человек вывесила украинский флаг на строительных лесах вокруг высотного здания на Котельнической набережной в Москве, на котором в прошлом году уже проводилась похожая акция. Трое активистов были задержаны.
Акцию под названием "Украине с любовью" проводило движение "Единство равных". Она была приурочена ко второй годовщине Евромайдана в Украине.
Помимо украинского флага активисты повесили на лесах также флаг России с изображенной на нем эмблемой Евросоюза.
Читайте такжеПрокуратура РФ обжалует оправдательный приговор по делу руферов, покрасивших звезду на высотке в Москве
Как сообщал УНИАН, несколько активистов вывесили флаг Украины на строительных лесах вокруг здания высотки на Котельнической набережной. Акция была приурочена к годовщине событий на Майдане, активисты задержаны полицией.