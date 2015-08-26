В Батуми разрушили всемирно известную движущуюся статую Али и Нино (фото)

В грузинском Батуми разрушена движущаяся статуя героям книги «Али и Нино» азербайджанского автора Курбана Саида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, сообщается, что местные власти собирались перенести памятник в другое место, чтобы спасти от волн.

Но при поднятии одной из скульптур, уронили и разбили.

Читайте такжеВ Италии туристы повредили 315-летнюю статую при попытке сделать селфи

Композиция расположена на побережье моря, на самом въезде в город. Автор скульптуры — Тамара Квеситадзе, а установлен памятник был в 2011 году.

Скульптура символизирует вечную любовь и понимание между народами. Названа она в честь героев одноименной книги, под авторством Курбана Саида.