В Батуми разрушили всемирно известную движущуюся статую Али и Нино (фото)
При транспортировке одной из скульптур, ее уронили и разбили.
В грузинском Батуми разрушена движущаяся статуя героям книги «Али и Нино» азербайджанского автора Курбана Саида.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, сообщается, что местные власти собирались перенести памятник в другое место, чтобы спасти от волн.
Но при поднятии одной из скульптур, уронили и разбили.
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Композиция расположена на побережье моря, на самом въезде в город. Автор скульптуры — Тамара Квеситадзе, а установлен памятник был в 2011 году.
Скульптура символизирует вечную любовь и понимание между народами. Названа она в честь героев одноименной книги, под авторством Курбана Саида.
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