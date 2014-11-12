Российский депутат предложил завозить в покинутые деревни китайцев - СМИ

Об этом сообщает РСН.

"Никто не мешает завозить в опустевшие российские деревни в нужном количестве под руководством граждан России трудолюбивых китайцев, северных корейцев, японцев", — сказал Дроздов.

По его мнению, в России и так происходит заселение опустевших деревень выходцами из Средней Азии, но при этом государство не получает отчисления в бюджет, "идет серая экономика".

Читайте такжеРоссия не получит от Китая аванс на строительство газопровода

"Давайте создадим орган, который сядет и посчитает, сколько нам нужно. Может быть, нам скажут — мы справляемся, в России никого не надо. Тогда мы должны принять жёсткие меры, чтобы выжать за пределы России даже тех, кто уже есть. А может, нам скажут, что надо 100 тысяч или миллион", — добавил депутат.