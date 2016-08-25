В разведке объяснили, какую угрозу для Украины представляет внезапная проверка боеготовности войск России (видео)

Так он прокомментировал объявление в России внезапной проверки боеготовности приграничных с Украиной военных округов, передает Радио Свобода.

"Этот процесс направлен на демонстрацию Россией своей военной мощи, мы не исключаем, что задекларированная цель этих учений – проверить боеготовность Вооруженных сил – может быть изменена в любой момент высшим государственным руководством России", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР, угроза такой проверки для Украины заключается прежде всего в наращивании группировки российских войск вблизи границы с Украиной.

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"Прежде всего мы должны вспомнить, какие действия России были в прошлые годы. Учения "Кавказ-2008" – именно тогда тоже создавалась ударная группировка, которая была задействована для агрессивных действий на территории Грузии. Второе – мощная группировка создавалась во время Олимпиады в Сочи 2014 года. После этого эти группировки были задействованы в аннексии Крыма. Третье – в 2014 году тоже летом были проведены учения вблизи границ нашего государства, тоже была внезапная проверка, была создана мощная группировка российских войск у наших границ, потом зашли на нашу территорию и начали агрессию России против нашего государства. Вот в этом угроза для нашего государства", – сказал он.

Скибицкий добавил, что украинская разведка будет отслеживать перемещения российских войск.

Как сообщал УНИАН, внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральным округам, а также на Северном флоте. Она касается и Воздушно-космических сил, и ВДВ.

Так, глава Министерства национальной обороны Польши Антони Мацеревич вызвал командование Вооруженных сил относительно действий России.