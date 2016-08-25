В разведке объяснили, какую угрозу для Украины представляет внезапная проверка боеготовности войск России (видео)
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявляет, что российская власть может изменить декларируемую цель новых военных учений в России в любой момент.
Так он прокомментировал объявление в России внезапной проверки боеготовности приграничных с Украиной военных округов, передает Радио Свобода.
"Этот процесс направлен на демонстрацию Россией своей военной мощи, мы не исключаем, что задекларированная цель этих учений – проверить боеготовность Вооруженных сил – может быть изменена в любой момент высшим государственным руководством России", – сказал Скибицкий.
По словам представителя ГУР, угроза такой проверки для Украины заключается прежде всего в наращивании группировки российских войск вблизи границы с Украиной.
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"Прежде всего мы должны вспомнить, какие действия России были в прошлые годы. Учения "Кавказ-2008" – именно тогда тоже создавалась ударная группировка, которая была задействована для агрессивных действий на территории Грузии. Второе – мощная группировка создавалась во время Олимпиады в Сочи 2014 года. После этого эти группировки были задействованы в аннексии Крыма. Третье – в 2014 году тоже летом были проведены учения вблизи границ нашего государства, тоже была внезапная проверка, была создана мощная группировка российских войск у наших границ, потом зашли на нашу территорию и начали агрессию России против нашего государства. Вот в этом угроза для нашего государства", – сказал он.
Скибицкий добавил, что украинская разведка будет отслеживать перемещения российских войск.
Как сообщал УНИАН, внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральным округам, а также на Северном флоте. Она касается и Воздушно-космических сил, и ВДВ.
Так, глава Министерства национальной обороны Польши Антони Мацеревич вызвал командование Вооруженных сил относительно действий России.