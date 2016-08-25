Министр обороны Польши вызвал руководство армии из-за внезапной проверки боеготовности ВС России
Глава Министерства национальной обороны Польши Антони Мацеревич вызвал командование Вооруженных сил относительно действий России.
Срочно вызваны начальники Оперативного командования вооруженных сил, Службы военной контрразведки и военной разведки, передает "Польское радио".
Кроме того, по сообщениям пресс-секретаря Минобороны Бартломея Мисевича, польский атташе в Москве получил приглашение от Министерства обороны РФ на встречу по данному вопросу.
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Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральным округам, а также на Северном флоте. Она касается и Воздушно-космических сил и ВДВ.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Россия в ближайшее время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины.