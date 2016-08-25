Путин объявил внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, в том числе близ границ с Украиной
Путин объявил внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России объявлена с 25 по 31 августа в Южном, Западном и Центральным округах, а также на Северном флоте и затронет Воздушно-космические силы и ВДВ.
Об этом заявил в четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом, передает «РИА Новости».
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«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата очередная внезапная проверка. Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск с 07.00 мск приводятся в боевую готовность «Полная», - заявил он.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия в ближайшее время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины.