Путин объявил внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, в том числе близ границ с Украиной

Об этом заявил в четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом, передает «РИА Новости».

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«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата очередная внезапная проверка. Войска Южного, часть сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск с 07.00 мск приводятся в боевую готовность «Полная», - заявил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия в ближайшее время начнет очередные масштабные военные учения у границы Украины.