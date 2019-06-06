Сестры Музычук обыграли россиянок на шахматном турнире претенденток
21:08, 06 июня 2019Другое
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Украинские шахматистки одержали синхронные победы в шестом туре соревнований.
Мария Музычук выиграла у Александры Костенюк / фото: fwct2019.com
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук одержали победы в шестом раунде турнира претенденток на матч за звание чемпионки мира, который проходит в Казани.
Анна обыграла россиянку Валентину Гунину, а Мария выиграла у еще одной представительницы России Александры Костенюк.
Для обеих украинок эти победы стали первыми на турнире.
У сестер Музычук в активе теперь по 2,5 очка, в таблице соревнований они делят 3-7 места.
Напомним, по ходу турнира шахматистки сыграют друг против друга в два круга. Победительница встретится с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
Как сообщал УНИАН, очное противостояние сестер Музычук на турнире завершилось вничью.
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