Сестры Музычук сыграли друг против друга на шахматном турнире в России
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук сыграли друг против друга на турнире претенденток на матч за звание чемпионки мира, который стартовал в Казани.
Сестры Музычук не смогли определить победительницу - партия завершилась вничью.
Всего в турнире, который продлится до 18 июня, участвуют восемь шахматисток. Все соперницы сыграют друг против друга в два круга, после чего будет определена победительница, которая встретится с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.
В турнире также принимают участие россиянки Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Александра Горячкина, китаянка Тань Чжуньи и грузинка Нана Дзагнидзе.
Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч евро.
Напомним, Мария Музычук уже была чемпионкой мира в период с 2015 по 2016 годы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что лучший шахматист мира назвал своих соперников идиотами.