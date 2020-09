Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

14 сентября

В понедельник нет официальных международных праздников, но день богат значимыми датами. Так, 14 сентября 1752 года Британия и ее колонии перешли на григорианский календарь.

В 1886 году американец Джордж Андерсон запатентовал ленту для пишущей машинки.

В 1927 году в Ницце из-за того, что длинный шарф, находящийся на шее, намотался на колесо автомобиля, трагически погибла Айседора Дункан - американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем. Жена поэта Сергея Есенина в 1922-1924 годах. В ее честь назван кратер Дункан на Венере. Дункан воспитывала и своих, и удочеренных ею детей. Ее родная дочь Дердри (1906-1913) от режиссера Гордона Крэга и сын Патрик (1910-1913) от бизнесмена Париса Зингера погибли в автомобильной катастрофе. В 1914 году родила мальчика, но он скончался спустя несколько часов после рождения. Айседора удочерила шесть своих учениц. Все они стали продолжательницами традиций свободного танца и пропагандистками творчества Дункан. Прах Айседоры Дункан захоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. Кстати, за полтора года до гибели Дункан, 28 декабря 1925 года, трагически оборвалась жизнь поэта Есенина – он был найден повешенным в своем номере в питерской гостинице «Англетер». Следствие склонилось к версии «самоубийство», хотя ряд фактов говорил о том, что его убили сотрудники ГПУ.

В 1929 году футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч - со сборной рабочих Нижней Австрии «Дойч Ваграм». Наши футболисты проиграли со счетом 3:4.

В 1939 году в США в воздух поднялся первый вертолет Сикорского - VS-300. Машиной управлял сам конструктор.

В 1960 году была основана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В нее тогда вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Сейчас в картель входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (с января 2019 выходит из альянса), Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится 35% всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей.

В 1972 году Папа римский Павел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (тонзуру), что было обязательным с пятого века.

В 1984 году был совершен первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре. Его выполнил вышедший в отставку американский военный летчик Джозеф Киттинджер.

В 2010 году сенат Франции одобрил законопроект, запрещающий женщинам носить паранджу, чадру и никаб в публичных местах.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День слушания шорохов, Праздник междусобойчиков и Международный день «Угостите священника пивом».

Именины у Марфы, Симеона, Татьяны и Натальи.

15 сентября

Во вторник - Международный день демократии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году. Дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. Слово «демократия» происходит от древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его важные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21 (3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». К месту будет вспомнить изречение Черчилля: «Демократия - самый худший вид правления, не считая всех прочих, которые человечество испробовало за свою историю».

Еще 15 сентября - Международный день распространения информации о лимфоме. Он был учрежден по инициативе Лимфомной Коалиции в 2004 году. Целью дня является повышение информированности людей о злокачественных заболеваниях лимфатической системы, важности их диагностирования на ранних стадиях.

В 1830 году в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправились восемь железнодорожных вагонов. Акционерное общество «Liverpool & Manchester Railroad Company» назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль, по «грузоподъемности и выносливости» признанную знатоками – шедевром дорожного строительства. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км/ч, пассажиры были в восторге. Церемония открытия железной дороги стала очень важным событием государственного масштаба. На ней присутствовали многие члены правительства, включая премьер-министра герцога Веллингтона. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог.

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

В 1917 году был выпущен первый номер журнала «Форбс».

15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы. Но из-за низкой технической надежности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше (в 1915 году) и назывался «Little Willie». А окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошла испытания, и первый заказ британской армии на 100 машин поступил в производство. Это был танк Mk.1, выпускавшийся в двух модификациях – «Female» (только с пулеметным вооружением) и «Male» (с пулеметом и двумя 57-мм пушками). Танк двигался со скоростью 6 км/ч, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз, или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа. И хотя в сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее.

В 1930 году был проведен первый международный матч по бриджу.

В 1949 году Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ.

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Это – День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. До того, как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов «объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис». Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира.

В 1981 году в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.

В 1997 году был зарегистрирован домен Google.com.

В 2001 году Алессандро Занарди, управляя болидом серии Championship Auto Racing Teams (CART) на трассе в Германии, потерпел серьезную аварию, в результате которой ему, впоследствии, были ампутированы обе ноги ниже колена.

В 2008 году банк Lehman Brothers подал заявку на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.

Неофициальные праздники - День свободных денег и Международный день точки.

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

16 сентября

В среду - Международный день охраны озонового слоя. Он был учрежден ООН в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. Девиз Дня - «Сохрани небо: защити себя - защити озоновый слой». Монреальский протокол 16 сентября 1987 года подписали 36 стран, которые обязались ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. Озоновый слой - тонкий газовый щит, который защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя, тем самым, сохранению жизни на планете. В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра».

В Украине 16 сентября - День HR-менеджера. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1492 году в этот день во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргассово море.

В 1782 году была впервые использована «Большая печать» правительства США – ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном, который в 1789 году станет первым президентом США, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. История следующая: 4 июля 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном – основателями США - была поставлена задача создать печать США, именно тогда конгрессмены одобрили «Декларацию независимости». Большая печать была завершена и утверждена шесть лет спустя, она отражает убеждения и идеалы, которые отцы-основатели хотели передать своим потомкам. Печать необычна тем, что имеет две стороны. Аверс с гербом - распростерший крылья белоголовый орлан - используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком - пирамида, олицетворяющая прочность государства, - в качестве собственно печати не применяется, но изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как «Jingle Bells». Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник.

В 1859 году английский исследователь Давид Ливингстон открыл в Африке озеро Ньяса.

В 1966 году в Нью-Йорке оперой «Антоний и Клеопатра» было открыто новое здание «Метрополитен Опера».

В 1976 году многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

В 1996 году в США был арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона. Кевину было предъявлено 23 обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных систем. Прокурор заявил, что Митник виновен в нанесении ущерба на сумму, превышающую 80 миллионов долларов. После обвинительной речи прокурора Митник не надеялся на оправдательный приговор, тем не менее, усилиями адвокатов большинство обвинений было снято: Кевин должен был отсидеть около 11 месяцев. Наказание, тем не менее, затянулось на четыре года: постоянно находились все новые и новые факты, которые позволяли лишать хакера свободы. Хакерское сообщество было возмущено его арестом, утверждалось, что осудили его незаконно, так как все взломы Митник осуществлял «из интереса». После освобождения Митник к хакерству не вернулся, во всяком случае, официального подтверждения этому нет. С 2003 года ему официально разрешено пользоваться сетью и телефонами. В 2010 году Кевин Митник занимался вопросами защиты компьютерных систем. Он является основателем компании Defensive Thinking Inc., специализирующейся на компьютерной и сетевой безопасности. Митник является автором ряда книг, о нем снят кинофильм.

В 1998 году состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

В 2011 году во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей. Три человека погибли, 56 - пострадали.

Неофициальный праздник - День завитушек, локонов, волют и вензелей.

Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея и Владимира.

17 сентября

В четверг - Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения. В условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьезными рисками для медицинских работников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой.

В Украине 17 сентября - День спасателя. Он учрежден указом президента в 2008 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1630 году в этот день на восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон американский. Уже через несколько лет в поселении ими были открыты первые в Америке англоязычная школа и колледж – Гарвард. Выгодное месторасположение и относительная независимость от английской администрации способствовали его быстрому росту и развитию. До середины 18 века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром. После войны за независимость город стал еще и крупным торговым портом. Отсюда увозили на экспорт ром, рыбу, соль и табак. А потомки старых бостонских семей стали экономической элитой страны. Война 1812 года несколько ограничила внешнюю торговую деятельность Бостона. Однако купцы нашли альтернативу для своих капиталовложений – промышленное производство. Особенно быстро стала развиваться кожевенная и швейная промышленность. Во время событий, связанных с отменой рабства, Бостон стал одним из центров этого движения. Этнический состав города изменился с началом массовой иммиграции в США из Европы. В первой волне преобладали ирландцы, немцы, ливанцы, французские канадцы, итальянцы, а также польские евреи и русские. Ирландские и итальянские иммигранты привезли с собой католическую веру, и вскоре эта религиозная община стала крупнейшей в городе. Семья Кеннеди является потомками первых ирландских переселенцев. В начале и середине 20 века Бостон приходит в упадок. В 1970 году начался новый экономический бум. Больницы и медицинские центры стали объектом внедрения инновационных технологий, а университеты и колледжи города привлекали к себе молодежь со всей страны. И в начале 21 века город вернул себе статус интеллектуального, технологического и политического центра. Сегодня Бостон – крупнейший город штата Массачусетс. Он также является неофициальной столицей региона, известного под названием Новая Англия, и одним из старейших и богатейших городов Соединенных Штатов.

В 1665 году в Англии началась «Великая эпидемия чумы».

В 1787 году на Конституционной конвенции в Филадельфии была принята Конституция США. Участников Конвента принято именовать «отцами-основателями», которые, формулируя положения Конституции, ставили перед собой три главные политические цели: остановить дальнейшее развитие революции, создать прочное государство на федеративной основе, надежно оградить и гарантировать частнособственнические права. В текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественного мнения конгресс в 1789 году принял проект Билля о правах – первые 10 поправок к Конституции, провозглашавших ряд политических, личных и процессуальных прав граждан. В фундамент конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа: разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире основной закон. Она состоит из преамбулы и 7 статей, и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего в 1787 году, в США установлен праздник - День Конституции и Гражданства США.

В 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

Неофициальные праздники - День щекотунчиков и День Шнобелевской премии.

Именины у Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.

18 сентября

В пятницу - Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Он отмечается с 2003 года. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участия в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (WEF) и Международной водной ассоциации (IWA). Изначально Всемирный день мониторинга воды планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – «Акта о чистой воде». Этот документ посвящен вопросам восстановления и защиты водных национальных ресурсов. Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. Поэтому с 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.

В 1502 году Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.

В 1698 году в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник – человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождении узника. Легенде он обязан и своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшезе, и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии, с ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргерит, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии он прожил 5 лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости-тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка «Железной маски» оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о личности таинственного узника. Одни видели в нем графа Вермандуа, сына Людовика XIV от Лавальер, другие полагали, что это был интендант Фуке, называли и других лиц. Но особенно устойчивыми были версии, считавшие «Железную маску» сводным братом «короля-солнца». Предполагали также, что узник Бастилии мог быть родным братом Людовика XIV, его близнецом, которого изолировали, опасаясь междоусобий в стране. Этот вариант, казавшийся особенно романтичным, вошел в художественную литературу. История «Железной маски», три столетия будоражащая воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах 17 века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем «Веке Людовика XIV». Спустя столетие к загадке «Железной маски» обратился Александр Дюма-отец.

В 1793 году президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

В 1830 году в этот день были проведены своеобразные соревнования: лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.

В 1851 году вышел в свет первый номер «Нью-Йорк таймс» ценой в 2 цента.

В 1918 году был основан Одесский национальный политехнический университет.

В 1947 году было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США. История следующая: во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация «Управление стратегических служб» (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления. В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер. В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.

В этот день в 1976 году прошли похороны главы Китая Мао Цзэдуна. После двух тяжелых инфарктов он скончался 9 сентября 1976 года на 83-м году жизни. Кроме того, он страдал от болезни Паркинсона. На похороны «Великого кормчего» пришло более миллиона человек. Тело покойного подверглось бальзамированию по разработанной китайскими учеными методике и выставлено для обозрения год спустя после смерти в мавзолее, сооруженном на площади Тяньаньмэнь. После смерти «Великого кормчего» множество женщин обратились в ЦК КПК с просьбой выдать им пособие на детей, отцом которых был Мао. Надо сказать, почти все обратившиеся пособие получили: члены Политбюро Компартии Китая хорошо знали о привычках своего вождя. Женщины не лгали – они действительно растили детей Мао. «Великий кормчий» еще известен как основатель «культурной революции» в Китае, когда было уничтожено несколько миллионов людей, начиная от простых рабочих и крестьян, заканчивая партийной и культурной элитой КНР. Отряды «борцов» громили все подряд, жизнь в городах замерла. Сжигались картины, книги, произведения искусства, мебель. Вскоре Мао осознал последствия своей деятельности, но поспешил возложить всю ответственность за происшедшее на свою третью жену Цзян Цин, тем самым предотвратив развенчание своего культа личности. Вдова Мао была приговорена к пожизненному заключению, сначала она отбывала срок в тюрьме, а затем в хорошо охраняемом особняке. Разрешили только встречи с дочерью. 14 мая 1991 года вдова Мао сделала петлю из пояса халата и покончила жизнь самоубийством. Среди ее вещей нашли короткую, как признание в любви, записку, написанную Мао незадолго до его смерти: «Я был несправедлив к тебе».

В 1981 году во Франции была запрещена смертная казнь.

18 сентября 1991 года сине-желтое полотнище было узаконено в качестве официального флага Украины постановлением Президиума Верховной Рады «О флаге Украины», которое гласило: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». Сине-желтый флаг был официально утвержден Государственным флагом Украины постановлением Верховной Рады от 28 января 1992 года «О Государственном флаге Украины». В настоящее время в нашей стране официально установлен День Государственного Флага 23 августа.

Неофициальные праздники - День памяти погибших мотоциклистов, Международный день электронной книги, Всемирная акция «Очистим мир» и Международный день вина «Гренаш».

Именины у Глеба, Давида, Александра, Захарии, Афанасия, Алексея, Раисы, Ираиды, Федора и Максима.

19 сентября

Каждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года, отмечается Всемирный день донора костного мозга. Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом для того, чтобы выздороветь. Фактор же совместимости очень невысок. Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из 10000, когда генотип совместимости может совпасть и быть найден.

Еще 19 сентября – День пиратов, или Международный день «Говори, как пират» - неофициальный праздник, но который массово отмечается ежегодно, начиная с 1995 года. По-английски название праздника звучит как «International Talk Like A Pirate Day», что в буквальном смысле означает - «Международный день, в течение которого нужно разговаривать как пират». Родиной международного пиратского праздника является американский город Олбани штата Орегон. Именно там проживали Джон Баур и Марк Саммерс, которые 6 июня 1995 года ради шутки затеяли разговор, используя пиратский сленг. Друзьям это показалось забавным и им пришла в голову идея – а почему бы не проводить ежегодно День пиратов, когда люди могли бы говорить, используя пиратский сленг, носить оружие и пиратский прикид, устраивать соревнования по стрельбе и т. п. Так появилась на свет концепция «пиратского» праздника.

В Украине 19 сентября - День изобретателя и рационализатора, учрежденный указом президента в 1994 году, а также День фармацевтического работника, установленный указом президента в 1999 году. Эти праздники ежегодно отмечаются в третью субботу сентября. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1648 году в этот день французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. Паскалю (1623-1662) – знаменитому математику, физику и мыслителю – была присуща удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения. В конце 1646 года до французского города Руана, где в то время жила семья Паскалей, докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль с увлечением их повторяет, экспериментируя не только с ртутью (как Торричелли), но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки вместо чашек и трубки длиной около 15 м. Эти эффектные опыты проводились прямо на улицах Руана, радуя его жителей. В такой способ он и доказал наличие атмосферного давления.

В 1648 году в Квебеке Жаком Буадоном была открыта первая в Канаде таверна.

В 1841 году была построена первая международная железная дорога - Страсбург-Базель.

В 1864 году в США были запатентованы откидные сиденья для машин.

В 1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги необычных соревнований, проходило мероприятие чрезвычайно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, женщины - в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

В 1974 году в Буэнос-Айресе были захвачены совладельцы крупной аргентинской компании «Бунхе и Борн» - братья Борн - Хорхе и Хуан, за которых позднее будет выплачено 64 миллиона долларов - самый крупный выкуп в мировой истории на тот момент.

19 сентября - День рождения «Смайлика». Именно в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, она была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Оно было следующим: «19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(» Кстати, сообщение, в котором впервые был использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. На сегодня «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

Неофициальные праздники - Всемирный день чистоты, Всемирный день сока, Международный день поедания яблок, День свободы программного обеспечения, Международный день чистоты в прибрежных зонах.

Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Фёклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана.

20 сентября

В воскресенье в Украине - День рекрутера. Праздник неофициальный, но широко отмечающийся. Еще 20 сентября в Украине - День работника леса, учрежденный указом президента в 1993 году. Он ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 1792 году в этот день во Франции разрешили разводы.

В 1917 году канадский парламент предоставил право голоса матерям, женам и сестрам солдат, воюющих на фронте.

В 1946 году состоялось открытие Каннского кинофестиваля. Хронологически первой приняла фестиваль кино Венеция, а не Канны. Венецианский фестиваль замышлялся как демонстрация силы и славы на то время нацистского режима. Во Франции, чувствующей, что тучи сгущаются, возникла идея противопоставить фашистскому кино кинематограф «свободного мира». В 1939-м все уже было готово, но грянула Вторая мировая война. Первый Каннский фестиваль был отложен на семь лет. На сегодня он является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. А в 1946 году на конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При. «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы. С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно. Но в его истории не всегда все было гладко – в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения – Каннский фестиваль стал проводиться весной. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного – с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.

В 1999 году в бельгийском Антверпене начала работу «школа проституток». На курсы зачислялись не только «начинающие», но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Спустя три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций.

В 2000 году власти Тайваня арестовали 25-летнего Чэн Инь-Хао, создателя знаменитого компьютерного вируса CIH, названного по инициалам автора. В народе вирус известен как «Чернобыль», так как одна из его версий активируется 26 апреля, в годовщину аварии на атомной электростанции.

Неофициальные праздники - Всемирный день риса и Всемирный день валенсийской паэльи.

Именины у Григория, Ивана, Евгения, Михаила, Степана, Андрея и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

