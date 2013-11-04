Во Львовской области под колесами автобуса погиб пешеход

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября, в 22.10, в селе Большой Дорошев Жовковского района.

24-летний водитель маршрутного автобуса БАЗ «Эталон» совершил наезд на 64-летнего пешехода, местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Причина ДТП выясняется. Проводится доследственная проверка.