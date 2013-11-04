Во Львовской области под колесами автобуса погиб пешеход
10:57, 04 ноября 2013Общество
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Во Львовской области водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту «Львов, – Жовква», совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
На Львовщине водитель «Эталон» сбил 64-летнего пешехода / Фото: IgorTurzh, Википедия
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября, в 22.10, в селе Большой Дорошев Жовковского района.
24-летний водитель маршрутного автобуса БАЗ «Эталон» совершил наезд на 64-летнего пешехода, местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Причина ДТП выясняется. Проводится доследственная проверка.
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