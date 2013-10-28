В Симферополе автомобиль сбил насмерть двух человек, стоявших на остановке

15:24, 28 октября 2013
Общество
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В Симферопольском районе сегодня днем легковой автомобиль выехал на остановку, в результате чего два человека погибли, еще один получил травмы.

Водителя доставили в наркодиспансер для обследования / Фото: 061.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Крыму, «водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Симферополь - Евпатория со стороны аэропорта "Симферополь" в сторону столицы Крыма, по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в железобетонную опору. На остановке общественного транспорта автомобиль сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, третий потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение».

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Согласно сообщению, 27-летнего шофера доставили в наркодиспансер для проведения медицинского освидетельствования.

Милиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких лиц).

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