В Симферополе автомобиль сбил насмерть двух человек, стоявших на остановке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в Крыму, «водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Симферополь - Евпатория со стороны аэропорта "Симферополь" в сторону столицы Крыма, по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в железобетонную опору. На остановке общественного транспорта автомобиль сбил трех пешеходов, двое из которых погибли, третий потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение».

Читайте также: Мэр Новомиргорода совершил смертельное ДТП (фото)

Согласно сообщению, 27-летнего шофера доставили в наркодиспансер для проведения медицинского освидетельствования.

Милиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких лиц).