В Тернополе автомобиль сбил пешехода, отбросив его в окно дома (видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около четырех часов утра на ул. Гоголя.

По данным милиции, водитель автомобиля марки Mitsubishi Lancer, двигаясь на большой скорости, на повороте снес металлическое ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. Удар был такой силы, что потерпевший поднялся в воздух и выбил собой стекло в окне прилегающего дома.

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После этого иномарка врезалась в стену детской городской поликлиники и срикошетила в сторону.

Потерпевшим в аварии оказался 52-летний житель Киева. Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении первой городской больницы.

Прибывшие на место ДТП работники ГАИ водителя не застали, они обнаружили, что задний номерной знак машины снят. Сейчас милиционеры устанавливают личность виновника дорожно-транспортного происшествия.

ДТП внесено в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировано по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).