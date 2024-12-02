75 лет украинского пути к успеху: презентация фотоальбома о Михаиле Поплавском

Каждый из трех томов посвящен определенному периоду биографии Михаила Поплавского - с детства и до настоящего времени, от формирования личности до профессиональных и творческих достижений.

Творческая команда Киевского университета культуры представила юбилейное издание к 75-летию ректора "Михаил Поплавский: Жизнь в фотографиях".

В трехтомнике через фотографии авторы отразили жизненный путь юбиляра - от поражений до побед, от успехов до признания. Воссоздали связь времени и событий, которые меняли страну, главного героя и людей, которые окружали его в течение жизни.

Каждая из фотографий несет историческую ценность для юбиляра, университета, украинского шоу-бизнеса, культуры и страны в целом.

"Вера - это магия. О таких людях как Михаил Поплавский говорят self-made man. Вера в себя стала для него мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем.

Его смело можно назвать новатором и харизматичным визионером, который эффективно строит будущее. Творит не по шаблонам и схемам, а просчитывает много ходов вперед и прокладывает дорогу в будущее" - написано в аннотации к фотоальбомам.

Сюжетные фотографии фототрилогии передают неповторимые эмоции, настроение как главного героя, так и людей, которые встретились на его жизненном пути. Сопровождаются рассказами и размышлениями Михаила Поплавского об отраженных моментах, периодах жизни, событиях, обстоятельствах и крылатыми афоризмами. Среди них: "Жизнь - это борьба. Без поражений нет побед!", "Учись у тех, кого любишь. Выбирай собственный путь! Будь уникальным! Оставайся собой!", "Найди любимую работу и преврати ее в удовольствие", "Лидер силен своей командой", "Успешным становится только тот, кто покоряет жизненные обстоятельства", "Ничто так не возбуждает наших врагов, как наши успехи" и другие.

Каждый том посвящен определенному периоду биографии Михаила Поплавского - с детства и до настоящего времени, от формирования личности до профессиональных и творческих достижений.

В первый том издания вошли фотографии, посвященные детству, юности, семье, родному краю, отдыху, открытию собственного бизнеса, благотворительности, личному общению с выдающимися личностями, достижениям и наградам. Второй том представляет творческие достижения: музыкальные клипы, роли в фильмах, книги и телевизионные творческие проекты.

Третий том посвящен главному делу жизни ректора - Университету культуры - Университету будущего. Лидеру, который вдохновляет и поддерживает коллег, а также учит и мотивирует студентов - "Жить, любить, творить и побеждать". Это жизненное кредо Михаила Поплавского, которое он подтвердил своей профессиональной деятельностью.

Через фотографии в издании отражена история ректорства Михаила Поплавского, становления и достижения университетом популярности под его руководством.

Начиная с воплощения пиар проекта "Поющий ректор как технология", который привлек внимание общественности к малоизвестному институту культуры, всеукраинских концертных туров "От сердец к сердцам" по популяризации университета среди молодежи, открытие престижных специальностей, получение Киевским государственным университетом статуса - Национального университета культуры и искусств и до современного этапа развития.

"Главная задача каждого педагога - влюбить в себя студента и влюбить в профессию", - говорит Поплавский.

Отдельный раздел третьего тома - "Ректор в социальных сетях". Именно появление Михаила Поплавского в социальных медиа 15 лет назад стало новым направлением коммуникационной стратегии бренда. Сейчас у ректора Университета культуры наибольшее количество подписчиков в Instagram - 8,2 млн с охватом 83% аудитории украинцев, в ТикТок - 1,5 миллиона, клипы в YouTube набирают миллионные просмотры.

"Мы создаем тренды. Моя миссия украинизировать социальные сети, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины!"- говорит Михаил Поплавский.

В завершение презентации Михаил Поплавский отметил:

"Цените каждый день и создавайте собственное будущее! Поймите, чего вы хотите и делайте это лучше других! Будьте оптимистами! Атакуйте жизнь! Живите на позитиве! Держим вместе украинскую волну!"