Суд в Харькове рассматривает дело о законности памятника воинам УПА

В одном из судов Харькова рассматривается дело о законности установления памятного знака воинам УПА в Молодежном парке города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН на внеочередной сессии областного совета в ответ на требования представителя фракции Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» выделить средства на демонтаж памятного знака УПА, который, как они считают, установлен незаконно.

Член фракции «Народная оппозиция» Владимир ЦИМБАЛЮК напомнил М.ДОБКИНУ, что в должности мэра он «обещал, что этого памятного знака на данном месте в Харькове не будет».

«Я предлагаю, чтобы мы в проекте решения предусмотрели финансирование, если у городского совета нет такой возможности, на демонтаж самовольно установленного памятного знака в Молодежном парке, и чтобы до 9 Мая, к 65-летию Великой Победы над нацистской Германией этого позорного явления в Харькове не существовало», - сказал В.ЦИМБАЛЮК.

В ответ М.ДОБКИН отметил, что как только суд примет решение, со стороны властей будет соответствующая реакция.

«Вам прекрасно известно, что сегодня данный вопрос рассматривается в суде, и как только будет вынесено решение, оно будет сразу же выполнено. Поэтому не нужно разжигать ситуацию, давайте дождемся судебного решения», - заявил М.ДОБКИН.

Инициативу фракции «Народная оппозиция» на сессии поддержали представители фракции Коммунистической партии, требуя сноса всех памятных знаков, установленных в Харьковской области в честь участников борьбы за независимость Украины, включая мемориальную доску митрополиту Иосифу Слепому.

Сессия не приняла ни одного решения на этот счет, принимая к сведению реплику М.ДОБКИНА.

Как сообщал УНИАН, ранее Харьковский облсовет обращался к мэру и депутатам горсовета с предложением демонтировать в городе все памятные знаки в честь воинов УПА.

16 апреля 2008 г. Харьковский горсовет отменил решение горсовета № 371 от 30.09.1992, которым было дано согласие на установление памятного знака в честь 50-летия создания УПА.

На протяжении многих лет радом с памятным знаком воинам УПА представители национально-демократических сил области традиционно проводят акции чествования воинов УПА, памяти жертв политических репрессий и против преступлений тоталитарного режима. Осенью 2006 года на Праздник Покровы у памятного знака произошли столкновения, которые были спровоцированы, в частности, представителями левых сил и Партии регионов. Годом ранее памятный знак воинам УПА в Молодежном парке был снесен, ответственность за это взял на себя «Евразийский союз молодежи» (Россия). Мэр М.ДОБКИН пообещал установить в Харькове памятник «жертвам, которые погибли от рук воинов Украинской повстанческой армии».