Полиция в аэропорту "Борисполь" задержала стрелка с проспекта Победы
В международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали злоумышленника, который накануне стрелял в 40-летнего киевлянина в Шевченковском районе столицы.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, подозреваемый в стрельбе был задержан в тот же день в аэропорту «Борисполь».
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Мужчина – ранее судимый 24-летний житель Житомирщины пытался через Стамбул бежать в Анталию.
«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вину в совершении преступления он признал. За совершенное правонарушение ему грозит до 15-ти лет заключения», - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, 1 октября в Киеве в результате стрельбы на пр. Победы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован 40-летний киевлянин.
Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что у потерпевшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в результате несколько раз выстрелил из неустановленного оружия и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.