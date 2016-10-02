Полиция в аэропорту "Борисполь" задержала стрелка с проспекта Победы

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, подозреваемый в стрельбе был задержан в тот же день в аэропорту «Борисполь».

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Мужчина – ранее судимый 24-летний житель Житомирщины пытался через Стамбул бежать в Анталию.

«Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вину в совершении преступления он признал. За совершенное правонарушение ему грозит до 15-ти лет заключения», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Киеве в результате стрельбы на пр. Победы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован 40-летний киевлянин.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что у потерпевшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в результате несколько раз выстрелил из неустановленного оружия и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.