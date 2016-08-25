Без объяснения причин: объявление города-хозяина Евровидения-2017 снова перенесено

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

Причина и дата объявления города-хозяина не указаны.

Читайте такжеУкраина определится с городом-хозяином Евровидения-2017 до Дня Независимости (видео)

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Сначала за право принимать конкурс боролись шесть украинских городов - Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. После первого этапа отбора в финал попали Днепр, Одесса и Киев.

Объявление города-хозяина Евровидения-2017 должно было состояться 27 июля, однако было перенесено на "неопределенный срок" из-за проблемы с финансированием конкурса. В то же время глава НТКУ Зураб Аласания объяснил, что выбор победителя был перенесен из-за недостатков претендентов.

8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения 450 миллионов гривен.