Украина определится с городом-хозяином Евровидения-2017 до Дня Независимости (видео)

Об этом заявил заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин, передает "5 канал".

За возможность проведения международного песенного конкурса сейчас соревнуются три города – Киев, Днепр, Одесса, однако, как утверждают организаторы, каждый город имеет ряд недостатков.

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"У Украины фактически нет арены, сцены, на которой может быть проведен конкурс. То есть безапелляционно мы не могли сказать ни в мае, ни в июне, ни в июле, что у Киева или Львова, или Одессы, или любого другого города в Украине есть возможность провести конкурс", – отметил Харебин.

Он также добавил: "Наличие или необходимость конкурса была вызвана тем, что мы не видели готовности арены, мы не видели или мы хотели увидеть заинтересованность города в проведении конкурса".

Ранее Кабинет министров Украины выделил Государственному комитету телевидения и радиовещания 450 млн грн из специального фонда на условиях возвращения на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году.