Кабмин выделил 450 миллионов гривень на Евровидение-2017
Кабинет министров Украины выделил Государственному комитету телевидения и радиовещания 450 млн грн из специального фонда на условиях возврата на проведение песенного конкурса Евровидение в 2017 году.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник.
"Постановлением предусматривается выделить Госкомтелерадио 450 млн грн на проведение Евровидения в 2017 году", - сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил Государственному комитету телевидения и радиовещания совместно с Министерством финансов предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2017 год бюджетные назначения для проведения песенного конкурса Евровидение в размере не менее 15 млн евро.
27 июля на отдельном внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о предоставлении государственных финансовых гарантий организаторам конкурса Евровидение.