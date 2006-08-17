Генпрокуратура расследует факт исчезновения полковника милиции Ерохина

Генеральная прокуратура Украины расследует факт исчезновения полковника милиции Романа ЕРОХИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины по указанию генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО принято в производство и проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство по корыстным мотивам, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц), частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) и частью 1 статьи 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины, то есть по факту исчезновения начальника отдела управления оперативно-зонального контроля ГУБОП МВД Украины полковника милиции Р.ЕРОХИНА.

В настоящее время по уголовному делу трем гражданам предъявлено обвинение в совершении этих преступлений и избрана им мера пресечения – взятие под стражу.

Как сообщалось, в конце июля в Киеве пропал без вести бывший заместитель Донецкого УБОП, в настоящее время начальник подразделения борьбы с незаконной конвертацией денежных средств УБОП Украины Роман ЕРОХИН.

11 августа министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что к заказу похищения Р.ЕРОХИНА причастны отдельные депутаты украинского парламента.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Р.ЕРОХИН работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров. Он вышел на один из крупных конвертационных центров, который функционировал при одном из финансовых учреждений Донецкой области. В результате, в феврале, отдельные личности, которые устанавливаются, а некоторые из них разыскиваются, «заказали» В.ЕРОХИНА. Один из исполнителей преступления явился в МВД с повинной и таким образом было установлено, что перед похищением в Р.ЕРОХИНА трижды выстрелили, один раз в ногу, и дважды в живот. После того, как потерпевший потерял из-за болевого шока сознание, он был вывезен в лес в один из районов Киевской области.

По словам министра, сейчас у милиции нет оснований утверждать, что Р.ЕРОХИН убит, а потому уголовное дело возбуждено по факту его похищения. И если удастся раскрыть это преступление, установить заказчиков и организаторов, то тогда, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, можно будет выяснить систему формирования списков во время последних выборов, что приведет к очистке украинского политикума.