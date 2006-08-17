В сентябре во Львовской области состоятся международные военные учения

18-22 сентября на Яворивском полигоне во Львовской области состоятся украинско-словацкие тактические учения взводного уровня «Славяне за мир – 2006».

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, это тактические учения – одна из составляющих Плана проведения многонациональных военных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на ее территории и за пределами ее границ в 2006 году, утвержденного Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины 13 января нынешнего года.

Цель учений – достижение полной взаимосовместимости украинско-словацкого объединенных взводов в зоне выполнения миротворческой миссии.

От словацкой стороны в маневрах примет участие механизированный взвод численностью 30 военнослужащих. Украинскую сторону будет представлять взвод из 24-й отдельной механизированной бригады численностью 26 человек.

Кроме того, на Яворивском полигоне также будут задействованы группы поддержки сценария учений от 24-й отдельной механизированной бригады, 80 отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса и группа наращивания обстановки и координации действий от Центра миротворчества и безопасности, который размещается на полигоне.

Во время учений «Славяне за мир – 2006» будут использоваться исключительно техника и вооружение украинской стороны, в частности, шесть бронетранспортеров БТР-80, три автомобиля «Урал» и автомобиль медицинского обеспечения на базе американского «Хаммера».

Учения будут проходить на тактическом поле подготовки миротворческих подразделений – 15-ом участке Яворивского полигона, где планируется оборудовать шесть учебных мест: контрольно-пропускной пункт, наблюдательный пост, зоны охраны важного объекта, патрулирования в пешем порядке, противодействия толпе и минной безопасности.