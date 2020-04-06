Как приготовить самый вкусный плов: пошаговый рецепт

Чтобы каждый раз баловать себя и близких вкусным пловом, сохраните себе в закладки этот рецепт.

Плов – это блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис.

Отличительное свойство плова – рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира.

Ингредиенты

Для приготовления 6 порций блюда понадобится:

Морковь – 2 штуки;

Свинина или курица – 500 г;

Лук репчатый – 2 штуки;

Рис – 2 стакана

Растительное масло – 50 мл;

Соль – по вкусу;

Специи для плова – по вкусу;

Чеснок.

Процесс приготовления

1. Для начала необходимо тщательно вымыть мясо, обсушить его и нарезать на кусочки.

2. После этого очистить, помыть и нарезать тонкими полукольцами репчатый лук. А морковь очистить, помыть и нарезать соломкой.

Читайте такжеКак приготовить плов дома: пошаговая инструкция для сидящих на карантине3. Разогреть казанок и налить в него растительное масло. Выложить подготовленный лук и жарить до золотистого цвета около 5–7 минут, помешивая.

4. Выложить подготовленное мясо. Все готовить до состояния, когда мясо покроется зажаренной корочкой, около 10 минут.

5. Затем добавить морковь. Обжарить все вместе, помешивая, 3–5 минут.

6. Вскипятить чайник. Обжаренные овощи и мясо залить кипятком (вода должна покрывать мясо с овощами где-то сантиметра на два). Посолить, поперчить, добавить специи для плова. Варить на среднем огне 20 минут.

7. Положить рис, осторожно разровнять его по поверхности, но не перемешивать. В серединку поместить головку чеснока. Долить воды так, чтобы она покрывала рис выше на 2 см. Варить плов на максимальном огне без крышки почти до полного испарения жидкости, около 10–15 минут.

8. Как только вода испарилась, сделать минимальный огонь. В плове сделать несколько отверстий ручкой ложки. Накрыть крышкой и оставить на 15 минут.