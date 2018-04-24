Суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория", в котором сгорели трое детей

Суд избрал наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Киевский районный суд Одессы приговорил к условному сроку наказания Наталью Цокур (Янчик) - воспитательницу детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

Как передает корреспондент УНИАН, суд огласил приговор сегодня.

В частности, суд избрал наказание, на котором настаивал представитель прокуратуры: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в течение двух лет ей запрещено занимать должности, связанные с техникой пожарной безопасности.

Цокур осуждена по ч. 2 ст. 137 УК (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель детей).

Читайте такжеВ Одессе суд отказался снять подозрения с экс-вице-мэра, обвиняемой в причастности к пожару в лагере «Виктория»Напомним, в судебных заседаниях Цокур заявляла, что стала ответственной за технику безопасности по настоянию заместителя директора комплекса Татьяны Ланиной. Воспитательница утверждает, что с августа 2017 года фактически не работала в «Виктории» и буквально накануне пожара должна была получить соответствующие документы, подтверждающие увольнение. Уйти с должности, по словам женщины, она решила в связи с конфликтом, который возник между ней и Ланиною, из-за отказа отвечать за пожарную безопасность. Обвиняемая сотрудничала со следствием, в суде свою вину она признала.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП был задержан директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО.

Сегодня, 24 апреля 2018 года, Киевский районный суд Одессы завершил рассмотрение дела в отношении Цокур.