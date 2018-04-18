В Одессе вернули в СИЗО госпитализированного из зала суда директора лагеря "Виктория", где погибли три девочки

Саркисяна доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Затем его транспортировали в СИЗО.

В Одессе госпитализированного сегодня из зала суда Петроса Саркисяна - директора спортивно-оздоровительного детского комплекса «Виктория», в котором во время пожара в 2017 году погибли три девочки, вернули в СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, фигуранта доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Затем его транспортировали в СИЗО.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели троих детей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик (Цокур), которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов. В отношении обоих досудебное расследование завершено. Также завершено расследование в отношении двух должностных лиц местного подразделения ГСЧС.

В числе фигурантов - обвиняемая в служебной халатности бывший заместитель городского головы Зинаида Цвиринько.

10 апреля 2018 года Киевский районный суд Одессы признал потерпевшими в деле о пожаре в лагере «Виктория» 78 человек.

Саркисян - единственный фигурант, находящийся в СИЗО. 18 апреля суд был вынужден отложить заседание по его делу в связи с тем, что ему стало плохо.