СБУ задержала диверсанта, который вместе с вооруженной группой хотел захватить Каховскую ГЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, мужчина 1960 г.р. создал группу из числа пророссийских жителей Херсона и при содействии российской стороны, через сотника так называемой «самообороны Крыма», готовился получить автоматическое оружие.Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ

Установлено, что злоумышленник, систематически выполняя задания военной разведки РФ, собирал и передавал своим кураторам в Крыму информацию о местах дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Осуществляются безотлагательные оперативно-процессуальные действия для задержания всех участников диверсионной группы.