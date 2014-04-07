В Херсоне обещают жестко ответить "иностранным провокаторам"

"Из-за событий в Донецке, Луганске и Харькове хочу ответственно заявить, что в Херсоне российские сценарии провокаций не пройдут", - заявил и. о. мэра Херсона Владимир Миколаенко..

Мэр сообщил, что в городе все спокойно и власть не допустит никаких сепаратистских начинаний.Читайте такжеВ Херсоне осудили сепаратизм и поддержали украинских военных

Миколаенко подчеркнул, что городские и областные власти работают вместе и уже успели провести совещание с местными силовиками.

"Все мы будем жестко пресекать любые попытки сепаратизма", - сказал и. о. мэра.

"Все ценители российских триколоров могут собираться в школу и начинать учить историю своего края. Херсон - это Украина. Слава Украине. Слава Херсону", - подытожил Миколаенко.