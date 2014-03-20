Обама об Украине: Мы должны действовать, слов о поддержке недостаточно

Об этом он заявил в докладе относительно Украины, который транслировался на сайте Белого дома.

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«Мы будем продолжать поддерживать правительство Украины, чтобы оно могло стабилизировать свою экономику и обеспечить базовые потребности украинского населения», - отметил Обама и прибавил: «Я хочу призвать Конгресс принять законы, чтобы обеспечить эту поддержку. И сделать это немедленно. Выражений поддержки недостаточно. Мы должны действовать, выражений поддержки недостаточно. Я также надеюсь, что МВФ будет действовать быстро, чтобы предоставить пакет помощи украинцам для внедрения реформ».

Как сообщал УНИАН, 17 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризисы в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым.

В частности, санкции вводятся в отношении российских чиновников Владислава Суркова (помощник президента РФ Владимира Путина), Сергея Глазьева (советник президента РФ Путина), Леонида Слуцкого (депутат Госдумы, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и отношений с соотечественниками), Андрея Клишаса (член Совета федераций, председатель Комитета по вопросам развития гражданского общества), Валентины Матвиенко (председатель Совета федераций), Дмитрия Рогозина (вице-премьер-министр правительства РФ) и Елены Мизулиной (депутат Госдумы).

Кроме того, под действие санкций подпадают Сергей Аксенов (самопровозглашенный премьер-министр Крыма) – за угрозу миру, стабильности, территориальной целостности Украины, Владимир Константинов (спикер крымского парламента, который провозгласил декларацию независимости Крыма 11 марта 2014 года), Виктор Медведчук (лидер движения «Украинский выбор» и спонсор экс-президента Виктор Януковича) и собственно Виктор Янукович (экс-президент Украины, который сбежал с Украины в Россию и обратился к президенту Путину с просьбой ввести в Украину войска).

Сегодня, 20 марта, президент США Обама заявил, что подписал указ, позволяющий ввести экономические санкции против России.

Справка УНИАН. После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участвовавших в нем, проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России двух новых субъектов - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин и нелегитимные представители крымской власти подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.