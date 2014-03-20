Путин планирует создать в Севастополе президентское кадетское училище

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Севастополе президентского кадетского училища и воссоздании военно-морского училища имени Нахимова.

На встрече с Путина министр обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что ведомством подготовлены два распоряжения. "Предлагаем создать в Крыму, в Севастополе Президентское кадетское училище", — сказал министр, передают РИА Новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter