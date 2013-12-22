Вице-премьер: Россия не ответила Украине на предложение о консорциуме по управлению ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».

«Была принципиальная позиция нашего Президента, что мы готовы на любую модель сотрудничества с РФ, но паритетно на братских условиях. Консорциум - 50 на 50, собственность ГТС – 50 на 50. Только паритетная модель. К сожалению мы не получили четкого сигнала со стороны российских коллег относительно того, что они готовы на такую модель», - отметил Бойко.

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Ранее УНИАН сообщал, что, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина намерена продолжить переговоры по созданию консорциума по управлению газотранспортной системой страны в 2014 году.

Справка УНИАН. Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.